Антипутинский клуб друзей Украины сыпется на глазах – экс-представитель Зеленского

Антироссийский клуб стран «друзей Украины против Путина» зашатался и вот-вот рухнет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-кандидат в президенты Украины, бывший представитель Зеленского на переговорах по Донбассу, украинский дипломат Роман Бессмертный.

По его словам, Кремлю в условиях коронавирусного кризиса удалось выстроить с основными мировыми игроками политику «бизнес как обычно». Поэтому США и главные европейские страны заинтересованы вести дела с Россией в стиле «реал-политик», лишь на словах подвергая её критике и вводя несерьёзные санкции.

«У меня нет сомнений в том, что будет достроен «Северный поток-2», что он будет запущен. В эти дни произошли три вещи, которые совпали. Первая – вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 об ограничении стратегических вооружений, и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока». Такие вещи случайно не совпадают.

А тут уже из Берлина прозвучало, что «мы достроим». Почему в унисон заговорили из Вены, почему Париж начал говорить определенные вещи (о поддержке газопровода -прим.«НД»). Но, знаете, я всегда относился к реал-политик как к интересам каких-то государств. Нам свое нужно в этой ситуации делать и понимать, как нам нужно действовать.

Потому что угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе войны с Россией», – приводит слова Бессмертного «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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