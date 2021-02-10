Президент Германии предложил послу Украины подучить немецкий

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник не разобрался в содержании текста интервью президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, где говорилось о необходимости поддерживать диалог с Россией.

Напомним, ранее Штайнмайер завил изданию Rheinische Post, что энергетика в целом и газопровод «Северный поток – 2», в частности, остаются «почти последним мостом между Россией и Европой», а Западу следует не забывать о страданиях, которые вынес СССР в результате гитлеровского нашествия.

В свою очередь, украинский посол в Берлине обвинил президента Германии в искажении истории и неуважении к Украине, которая понесёт убытки в случае запуска российско-германского газопровода.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на это Штайнмайер посоветовал Мельнику получше разобраться в тексте интервью.

«Текст интервью говорит сам за себя», – отметил президент ФРГ.

Между тем, германо-украинский дипломатический скандал продолжает разгораться. Украина по указке из Вашингтона всеми возможными способами пытается препятствовать достройке «Северного потока – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.02.21

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