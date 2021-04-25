«Это разочаровывает»: Германия публично отказала Украине во всём

Присутствие Украины в рядах НАТО нереалистино. Кроме того, Киеву не стоит обращаться к Берлину за поставками вооружений, а следует поскорее заняться разминированием в Донбассе, население которого калечится и гибнет, подрываясь на заложенных тут и там взрывных устройствах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким неожиданным заявлением выступила кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиции Анналена Бербок, которую называют «проамериканским и антироссийским политиком».

Ранее поставлять оружие Киеву отказался официальный Берлин.

Таким образом, даже в случае проигрыша на предстоящих выборах канцлера Германии преемника Ангелы Меркель «пророссийского» Армина Лашета – у Украины практически нет шансов рассчитывать на поддержку ФРГ в стремлении Киева в НАТО.

На заявление Аннылены Бербок уже отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Это разочаровывает», – написал украинский посол, комментируя у себя в Твиттере её слова.

Напомним, ранее Киев официально запросил у ФРГ «оборонительное вооружение», в том числе, боевые корветы, системы ПВО и противокорабельные ракеты для «защиты Чёрного моря от агрессивной России».

В связи с отказом Германии в лице и оппозиции, и действующей власти Мельник призвал Украину «отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.04.21

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