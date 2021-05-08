Киев надеется, что Запад пересмотрит своё решение не приглашать Украину на саммит НАТО

Украина разочарована решением западных стран-членов НАТО провести очередной саммит 14 июня без участия представителей Киева, однако надеется, что в Альянсе ещё передумают.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Украины Игорь Жовква.

«НАТО действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне в 2019 году или Страсбурге и Келе в 2009 году, которые прошли только при участии стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в «узком кругу» государств-членов НАТО», – рассуждает Жовква.

При этом он выразил надежду, что «такое решение о проведении саммита НАТО только среди членов Альянса и без присутствия стран-партнеров может быть пересмотрено».

По некоторым данным, на саммите НАТО с подачи членов Альянса из числа «друзей Украины», в том числе обсудят вопрос о предоставлении Киеву плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Напомним, ранее в Берлине заявили, что Германия не допустит приближения Украины к членству в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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