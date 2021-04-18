«Без всяких «но» – Киев потребовал от Германии принять Украину в НАТО

Берлин обязан возглавить процесс по принятию Украины в НАТО, потому что Германия несёт «особую ответственность» перед украинцами за преступления нацизма.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Германия в особенности как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без «но» и «а если», – заявил Мельник.
При этом он отверг опасения немецких журналистов, что стремление Украины в НАТО обострит ситуацию с безопасностью в Европе.
«Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле», – утверждает украинский дипломат.
Напомним, ранее Мельник потребовал от Меркель «полного разрыва отношений с РФ» и введения «газового эмбарго» против России.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 18.04.21
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