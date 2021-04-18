«Без всяких «но» – Киев потребовал от Германии принять Украину в НАТО

Берлин обязан возглавить процесс по принятию Украины в НАТО, потому что Германия несёт «особую ответственность» перед украинцами за преступления нацизма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Германия в особенности как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без «но» и «а если», – заявил Мельник.

При этом он отверг опасения немецких журналистов, что стремление Украины в НАТО обострит ситуацию с безопасностью в Европе.

«Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле», – утверждает украинский дипломат.

Напомним, ранее Мельник потребовал от Меркель «полного разрыва отношений с РФ» и введения «газового эмбарго» против России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.04.21

Выявляемость коронавируса в Крыму опять превысила 100 человек в сутки. / Большинство россиян выступает за отделение Донбасса от Украины. / «Реакторов полно!» – украинский генерал заявил о возможности создания Киевом «грязной» ядерной бомбы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»