Посол Украины в Германии пристыдил Меркель

Немецкое руководство не понимает всей выгоды Германии от вступления Украины в НАТО и ЕС и малодушно опасается спровоцировать Владимира Путина на ответные действия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому журналу loyal заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его мнению, трусливые и недальновидные власти ФРГ находятся в плену некой мифической дилеммы вместо того, чтобы следовать собственным интересам и поскорее принять Украину в свои объятия.

«К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз – отвечает интересам ФРГ», – рассуждает украинский посол.

Напомним, ранее Мельник требовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель «полного разрыва отношений с РФ» и введения «газового эмбарго».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.21

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