Украина будет требовать от Москвы выплаты репараций

Россия никогда не сможет восстановить отношения с Украиной, пока не выполнит ряд обязательных условий, в том числе финансовых.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, Москва должна, в первую очередь, «исчезнуть» из Донбасса и вернуть Крым, а затем восстановить всё, что разрушено на востоке Украины.

«Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации и официально принести извинения», – перечислил украинские требования Мельник.

Размер репараций, который ляжет на Россию, даже приблизительный, украинский посол не назвал.

Напомним, ранее Мельник требовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель «полного разрыва отношений с РФ» и введения «газового эмбарго».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.05.21

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