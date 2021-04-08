Посол Украины в Германии потребовал от Меркель «полного разрыва отношений с РФ» и введения «газового эмбарго»

Германия не имеет права спокойно наблюдать за «беспрецедентным перемещением российских войск вдоль украинских границ». Канцлер ФРГ Ангела Меркель должна срочно направить президенту России Владимиру Путину «жёсткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Дипломат заявил, что его «шокирует, как в Германии самые массовые перемещения войск в новейшей истории России и наибольшая концентрация её армии у границ Украины рассматривается лишь как «угроза».

«Речь идет о конкретной подготовке к войне и очень серьезной опасности новой атаки на Украину», – утверждает он.

Мельник перечислил конкретные меры, которые должна предпринять Меркель, в случае «расширения агрессии Путина».

Украинский посол потребовал полного разрыва экономических отношений с РФ, введения газового эмбарго, запрета на импорт нефти и угля из России, окончательного запрета строительства газопровода «Северный поток – 2», ареста российской госсобственности, присоединения к «международному бойкоту и изоляции страны-оккупанта», нового ужесточения санкций.

Кроме того, Германия обязана придерживаться принципа «нерукопожатости» руководства РФ.

Напомним, недавно Меркель, Макрон и Путин провели совместную беседу по видеосвязи, в ходе которой подтвердили необходимость выполнения сторонами украинского конфликта всех пунктов Минских соглашений и договорённостей в «нормандском формате».

Между тем, сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Руководители двух стран призвали стороны конфликта в Донбассе «к сдержанности и активизации переговорного процесса» для полного выполнения Минских соглашений, которые Россия и Германия считают «безальтернативной основой урегулирования».

Симферополь, Валентин Карамазов

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