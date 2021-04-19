«Персональных недостаточно!» – Киев призвал ЕС обрушить на Россию секторальные санкции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС ввести секторальные санкции в отношении экономики России, так как ограничительные меры против отдельных лиц никак не влияют на «агрессивную политику» РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кулеба заявил в ходе сегодняшнего заседания Совета по иностранным делам Евросоюза.

«На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как сдержать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», – написал Кулеба в своём Твиттере.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Меркель «полного разрыва отношений с РФ» и введения «газового эмбарго» против России.

Как известно, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.04.21

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