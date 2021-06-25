Меркель и Макрон начинают мстить Зеленскому за «дерзость»

Бесконечные нападки украинской дипломатии и президента Зеленского на Берлин и Париж за их осторожные попытки наладить диалог с Москвой окончательно разозлили лидеров Германии и Франции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Александр Булавин.

По его словам, раздражение Меркель и Макрона уже выливается в конкретные действия, не выгодные Украине.

«В последних интервью Зеленского ничего иного кроме «резкости» и не звучит. Постоянно муссируется тема о том, что Украину обижают, с ней не считаются, её не приглашают никуда и так далее. Ответка на всё это от Евросоюза уже пришла – мы знаем, что есть инициативы Меркель и Макрона по поводу развития отношений с Россией.

Конечно, тот тон, который взял Зеленский, на самом деле резко снижает дипломатический потенциал Украины. Это на самом деле тон обиженного, а обиженных не любят, их сторонятся.

Было бы логично, если бы Украина была благодарна Западу за ту поддержку, которую она получает. Поэтому позиция Зеленского не оправдана. Я убежден, что подобный тон уж никак не облегчает разговор Украины с Западом», – цитирует украинского политолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.06.21

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