СБУ объявила «антитеррористические учения» по всей Украине на неопределённый срок

Служба безопасности Украины предупредила население о начале масштабных антитеррористических учений в большинстве областей страны и во всех приграничных регионах. Сроки окончания особого режима не названы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о начале «антитеррористических тренировок» с 19 апреля сообщил пресс-центр СБУ.

Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры и охране границ.

«Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам», – говорится в сообщении.

К учениям также привлекут Национальную полицию, Госпогранслужбу, Национальной гвардию, Вооруженные силы Украины, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и местные органы власти. Граждан просят «потерпеть временные неудобства».

«Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», – заявляют в СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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