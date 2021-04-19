«Самая большая угроза» – глава МВД Украины затеял срочную инспекцию в Донбассе

Министерство внутренних дел Украны обепокоено настроениями жителей на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Обострение на линии фронта заставило главу ведомства Арсена Авакова объявить о проведении инспекции на приграничных с ЛДНР территориях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о необходимости «определить все необходимые меры для дополнительной обороны» сообщила сегодня пресс-служба МВД Украины.

Первым делом проверят боеспособность подразделений нацгвардии, находящихся в окопах.

«Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно – мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки – определить все необходимые меры для дополнительной обороны.

Инспекция проходит по всей линии фронта – в Донецкой и Луганской области. С 2015 года – это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза», – заявил Аваков.

Как известно, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

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