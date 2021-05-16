«Абсолютно»: Запад отказал Украине в военной подержке в случае войны с Россией

Официальный Киев не ждёт участия западных войск в войне с Россией на стороне Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Deutsche Welle заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос ведущего, ожидает ли он прибытия вооружённых сил НАТО, если российская армия «перейдёт украинскую границу».

Вместе с тем, Кулеба выразил надежду на то, что Запад продолжит оказывать украинской армии материальную и финансовую помощь.

«Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнёров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну», – ответил глава МИД Украины.

Уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Киев совсем не расчитывает но войну НАТО с Россией из-за Украины, вынудил Кулебу дать лаконичный ответ: «Абсолютно». Министр добавил, что Украина, «к сожалению», не является членом Альянса.

Напомним, ранее Киев обвинил «некоторых союзников» в нежелании видеть Украину в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.21

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