Зеленский назвал НАТО «хрупкой и ненужной конструкцией»

В НАТО называют Киев своим союзником, однако при этом не собираются воевать с Россией за Украину. В связи с этим возникает вопрос о смысле существования такого огромного военного альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Журналисты спросили украинского президента, не собирается ли Киев настаивать на прямом военном участии стран НАТО в случае «российской агрессии», о которой Украина постоянно говорит.

«Я думаю, что это вопрос переговоров. Украина не хочет воевать. А если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну – члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к ​​этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?.. Я считаю, что это хрупкость этой конструкции», – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня Берлин отказал украинскому президенту в поставках оружия. Ранее Украину не стали приглашать на июньский саммит Организации Североатлантического договора (НАТО).

Симферополь, Валентин Карамазов

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