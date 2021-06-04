МИД Украины пообещал «не стесняться» критиковать Запад «за ошибки»

Западные страны допустили ошибку, не пригласив Украину на июньский саммит НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он назвал это решение неправильным и пообещал впредь «работать с партнерами, чтобы такие ошибки не повторялись».

«НАТО говорит: мы вас ждем когда-то..., но на этот саммит, извините, мы вас не приглашаем, потому как саммит исключительно для членов. Такое уже было. Но почему мы считаем это решение неправильным? Я не стесняюсь об этом говорить. Потому что месяц назад Россия бряцала оружием у нас на границе и продолжает», – заявил Кулеба.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО «хрупкой и ненужной конструкцией» за то, что члены Альянса не готовы воевать с Россией за территориальную целостность «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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