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Четверг, 27 мая 2021, 10:58 мск

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«Вас тут не стояло…» НАТО обидело Украину

Украину не пригласили на саммит Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», саммит состоится 14 июня в Брюсселе. Украина, год назад ставшая участником Партнерства расширенных возможностей НАТО, рассчитывала не только принять участие во встрече, но и внести в повестку свои вопросы, в частности, – противодействие достройке «Северного потока – 2» . Однако ее не пригласили, сославшись на закрытый формат саммита.

Это вызвало бурю негодования в Киеве. «Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Примеры таких саммитов были – например, в 2017 году в Брюсселе. Но если честно, мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Черноморском регионе и против собственно членов, я имею в виду последние события, последние результаты расследования в Чешской Республике, – заявил Кулеба. – Этого мы понять не можем: как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите».

В последнее время Украина стала жестче требовать членства в НАТО и чаще обвинять альянс в бездействии. «Украине иногда ставят в упрек, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений альянса, которые 13 лет пылятся», – возмущается Кулеба.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.05.21

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