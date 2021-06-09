МИД Украины жалуется на тяжёлый ход переговоров с Германией по России

Делегация министерства иностранных дел Украины прибыла накануне в Берлин, чтобы убедить Германию остановить строительство «Северного потока- 2» и заставить Россию согласиться на изменения условий Минских соглашений по Донбассу в пользу Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в МИД Украины сообщили, что глава ведомства Дмитрий Кулеба провёл уже семь встреч с разными немецкими министрами, однако переговоры идут тяжело.

Вместе с тем, Кулеба не считает, что визит провален, и пока есть время уговорить западных партнёров. Сегодня состоится встреча Кулебы с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«В первый день визита в Берлин я провёл тяжёлые переговоры по «Северному потоку – 2» и «нормандскому формату». В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока всё не согласовано», – заявил глава МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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