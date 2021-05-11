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Вторник, 11 мая 2021, 16:35 мск

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Киев обвинил «некоторых союзников» в нежелании видеть Украину в НАТО

Фото: УНIАН

Украина не рассчитывает получить на саммите НАТО в июне План действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев продолжит борьбу за ПДЧ, несмотря на противодействие отдельных стран-членов Альянса, и рассчитывает также, что украинскую делегацию, всё-таки, пригласят на июньский саммит НАТО.

«В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления Украине ПДЧ. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведёт, в конце концов, к предоставлению ПДЧ для Украины...

К сожалению, всё ещё несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать – это лучший способ держать Россию в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это занимает время», – сетует Кулеба.

Ранее в администрации Зеленского выразили надежду, что Запад пересмотрит своё решение не приглашать Украину на саммит НАТО.

Напомним, в Берлине уже заявили, что Германия не допустит приближения Украины к членству в НАТО. Также не желают видеть Украину в Альянсе Франция и Италия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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