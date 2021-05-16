Киев обвинил Запад в обмане Украины по членству в НАТО

Запад уже больше 10 лет не выполняет обещания по предоставлению Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, несмотря на данные обещания на бухарестском саммите в 2008 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Deutsche Welle заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что президент Зеленский повторно обратился к НАТО с просьбой выполнить обещания по ПДЧ, однако ответа нет. Но Киев продолжит настаивать на своём.

«И я бы хотел напомнить, что, например, когда речь заходит о НАТО, на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники дали обещания. Прошло уже 13 лет, и наш президент повторил наши намерения достичь этого. Пока что мы не слышали положительной реакции. Но, как вы знаете, мы стремимся к членству, так что будем продолжать настаивать на этом», – приводит слова Кулебы «Украина.Ру».

Он с сожалением отметил, что глава госдепа США Энтони Блинкен пока не даёт никаких гарантий Украине по членству в Альянсе.

Напомним, ранее Киев обвинил «некоторых союзников» в нежелании видеть Украину в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.05.21

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