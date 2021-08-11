Ельцин сбил с толку, а Путин сглазил – дипломат объяснил, как Запад «сдал Украину и Грузию»

Вся вина за события в Грузии 2008 года и на Украине после 2014 – лежит на коллективном Западе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко.

По его словам, сначала первый президент РФ Борис Ельцин, полностью переориентировавшись на Запад, «очаровал» и ввёл в заблуждение США, а затем Владимир Путин покорил и добил своим особым выражением глаз американского президента Джорджа Буша-младшего.

В результате США и Европа оказались парализованы и ничего не смогли предпринять – ни в ходе пятидневной войны в Южной Осетии, ни во время крымских событий после Евромайдана в Киеве.

«Я думаю, что 95% того, что произошло в Грузии и на Украине, лежит на совести Германии, Франции и коллективного Запада. Потому что, начиная с 1991 года, на Западе были очарованы сначала Ельциным, вспомнить его первую речь в Конгрессе США, где он обещал, что с коммунизмом покончено, а ему аплодировали стоя.

И вспомним того же Буша-младшего, который заглядывал в глаза Путину и пытался там что-то увидеть. Ну, что он там увидел, мы ощутили на своей шкуре...

Я думаю, что тогда Запад оказался принципиально не готов как-то серьёзно реагировать на российскую агрессию в Грузии, открывать нам путь в НАТО на саммите в Бухаресте. И этим воспользовалась РФ в Крыму и Донбассе», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского дипломата.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.08.21

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