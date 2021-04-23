Киев вновь зазывает корабли НАТО в Чёрное море

Россия «блокирует» Керченский пролив и мешает передвижению украинских военных и торговых судов. Военно-морские силы Украины, Грузии и государств-членов НАТО должны «усилить взаимодействие в Черноморском регионе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Бухарест, где обсуждалось сотрудничество между черноморским странами-членами НАТО при участии Польши, Украины и Грузии.

«Ключевые партнеры НАТО Украина и Грузия вносят значительный вклад в укрепление восточного фланга НАТО и поддержания стабильности в регионе Черного моря. Я убежден, что наше единство является наиболее действенным фактором сдерживания России и ее глубоко деструктивных действий в регионе», – заявил Кулеба.

Напомним, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу одал приказ закончить боевую проверку войск Западного и Южного округов и вернуть боевую технику с личным составом в места постоянной дислокации.

Симферополь, Иван Капустин

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