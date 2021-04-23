Администрация президента Украины назвала «отвод войск РФ» заслугой Зеленского

Приказ министра обороны Сергея Шойгу закончить боевую проверку войск Западного и Южного округов и вернуть боевую технику с личным составом в места постоянной дислокации является «результатом работы Владимира Зеленского, его команды и международных партнёров Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отверг критику политических оппонентов Зеленского, обвинивших украинского президента в пустом пиаре и бессилии «перед лицом российской агрессии». Отметим, глава Совбеза Украины и украинские военачальники заявляли в марте и апреле о «готовности вооружённых сил к наступательным действиям» в Донбассе против «российских сепаратистов».

«Пока есть силы, которые занимаются тем, что критикуют власть, мы работаем не ради пиара, а ради страны. Эта критика очень похожа на вражескую пропаганду, ведь она кардинально искажает реальность. Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина», – оправдывался Ермак.

Как известно, в начале апреля вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.04.21

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