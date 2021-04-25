«РФ ввела войска в Донбасс и обстреливает Украину» – Киев снова нагнетает военную истерию

Военное командование Украины, в разы усилившее обстрелы ЛДНР и стянувшее к Донбассу по приказу Зеленского сотни тысяч военнослужащих и сотни единиц бронетехники, обвинило народные республики Донбасса в «грубом нарушении перемирия» и наращивании «российской военной техники и личного состава» у линии соприкосновения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о начале в ЛДНР «широкомасштабных манёвров в нарушение Минских договорённостей» заявил украинский штаб «Операции объединенных сил» (бывшая АТО).

При этом, украинские военные утверждают, что «фиксируют нарушения перемирия» с февраля и ссылаются на якобы данные спецмиссии ОБСЕ в Донбассе.

«Начиная с февраля текущего года Миссией ОБСЕ постоянно фиксируется существенное увеличение на временно оккупированной территории количества вооружения и военной техники, в том числе запрещенного минского договоренностями. Прежде всего, речь идет о минометах и артиллерийских системах различного калибра, а также РСЗО. Частота фиксации указанного вооружения в пределах зоны безопасности растет на фоне проведения РФ военных учений вблизи границ Украины и проходит под видом учений на полигонах, которые обустроены на временно оккупированных территориях, и в ходе подготовки оккупантов к очередному военному параду», – начали здалека в штабе ООС.

«Наблюдатели Миссии ОБСЕ вновь фиксируют вооружение вооруженных формирований РФ, размещенное за пределами выделенных мест хранения вооружения. На полигоне вблизи Бугаевки, по данным воздушного наблюдения, выявлено 87 боевых бронированных машин, на 5 из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23, 34 танка (Т-64 – 13 ед. И Т-72-21 ед.), 3 зенитно-ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10» и 5 прицепных минометов 2С12 «Сани». 10 танков, 5 МТ-ЛБ и 3 боевых инженерных машины различного типа зафиксированы на полигоне вблизи Мирного, что в 28 км от Луганска», – говорится в заявлении.

«В этом контексте, особое беспокойство вызывает резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов на подконтрольной территории и позиций ВС Украины, что объясняется накоплением вооружения и военной техники вооруженных сил РФ в ОРДЛО (ЛДНР). А размещение реактивных систем БМ-21 «Град» у Дебальцево и приближение к линии соприкосновения артиллерийских систем и минометов различных типов в сочетании с инженерной техникой не исключает тщательной подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта», – утверждают в штабе ООС.

При этом украинское командование называет «пропагандистскими фейками России» документальные свидетельства о десятках разрушенных домов и объектов инфраструктуры на территории ЛДНР.

«Фейковые видео и фотоматериалы с демонстрацией поврежденных зданий, многоэтажек, придомовых зданий и ограждений, направленные на убеждение местного населения в «намерениях» украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Тиражированию и подготовке таких обвинений оккупантами очень мешает присутствие Миссии ОБСЕ, что влечет за собой систематическое препятствование работе патрулей и полетов БПЛА СММ со стороны пророссийских наемников. Так, только в течение суток 23 апреля, операторы БПЛА Миссии зафиксировали более 20 случаев глушения GPS сигналов своих летательных аппаратов вдоль всей линии разграничения», – утверждают в Киеве и заявляют о «безусловном соблюдении» ими режима прекращения огня, обвиняя в «провокационных обтрелах» ЛДНР и Россию.

Отметим, что именно украинские военные препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, о чём неоднократно докладывала разведка ДНР и ЛНР.

«Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны являются ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины», – заявили в украинском штабе.

Напомним, 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении масштабной проверки войск в Южном и Западном военных округах и приказал вернуть боевую технику и личный состав в пункты постоянной дислокации.

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