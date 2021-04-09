Кремль: Россия защитит своих граждан в случае начала войны в Донбассе

Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны в Донбассе и угрозы массовых жертв среди мирного населения. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, отметив, что сейчас на линии разграничения в Донбассе складывается «чрезвычайно нестабильная ситуация».

По словам пресс-секретаря президента РФ, динамика развития этой ситуации и поведение украинской стороны «в целом создают опасность возобновления полноценных боевых действий», передает «Интерфакс». Киевские власти, отметил Песков, судя по различным заявлениям, «не отвергают полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком Украины».

Если на Украине «возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия», то это будет представлять угрозу для безопасности России, подчеркнул он.

Более того, как указал Песков, «в случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, – о чем уже говорил президент Путин, – ни одна страна мира не останется в стороне». «Все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, что сподвигнет Москву принять меры по защите российских граждан.

На вопрос украинских журналистов, какие именно меры примет Россия в такой ситуации, Песков ответил, что все цивилизованные страны мира «в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы».

Песков пояснил, что угроза повторения событий югославского конфликта на Украине связана с неконтролируемыми действиями различных подразделений вооруженных сил страны, доминированием в ней националистических настроений и разжиганием абсолютной ненависти к населению народных республик Донбасса, передает ТАСС.

Накануне заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россию вынуждают к защите своих граждан в Донбассе. «Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», – сказал Козак, и добавил, что «все зависит от другой стороны».

Ранее Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин лично следит за обстановкой в Донбассе и готов обеспечить безопасность российских граждан в Луганской и Донецкой народных республиках.

На сегодняшний день, по разным данным, в ЛДНР проживает от 250 тысяч до 600 тысяч обладателей паспортов РФ.

Добавим, что многие эксперты оценивают нынешнюю ситуацию в Донбассе как критическую с перспективой возобновления реальных боев. С начала марта Киев стягивает в регион сотни единиц бронетехники и десятки тысяч военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

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