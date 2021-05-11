Зеленский предрекает «мировую войну» из-за Украины

Украине можно не опасаться нападения России, так как в Москве понимают, что за этим может последовать мировая война.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на форуме «Украина 30» в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном вторжении России во время запланированных на сентябрь российско-белорусских учений.

По словам Зеленского, к такому сценарию невозможно быть готовым, однако он маловероятен благодаря поддержке Западом Украины.

«Готовы ли мы? Мы в целом страна, в которой очень мощные героические военные. Мы это с вами понимаем. Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Если это случится, я уверен, что – мы это уже чувствуем и по тем сигналам, которые есть, и по той дипломатической работе, которую мы сделали, по поддержке Европой и США независимости Украины. Я считаю, что Россия не может на это пойти. Потому что, я считаю, это может быть мировая война», – рассуждает президент Украины.

При этом он прогнозирует «миллионы» жерт в случае конфликта России с Украиной.

«Страшно только из-за таких событий, из-за таких угроз, что могут быть такие шаги. А такие шаги всегда исторически приводят к большим потерям: сотен, тысяч, миллионов людей. Потому... Мне кажется, что несмотря на экспертные мнения, все же, которые говорят про сентябрь, я считаю, что такой мощной эскалации не может быть», – заверил Зеленский.

Отметим, что Москва пообещала Киеву немедленный и сокрушительный ответ, если Украина решится на полномасштабное наступление в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.05.21

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