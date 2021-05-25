«Для сопротивления»: Зеленский увеличивает численность украинской армии

Президент Владимир Зеленский решил увеличить численность вооруженных сил Украины ещё на 11 тысяч человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Верховной раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект, подписанный президентом.

После реализации данного решения общая численность украинской армии возрастёт до 261 тысячи человек.

«Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных Сил Украины на 11 000 военнослужащих», – сообщил заместитель руководителя администрации Зеленского Роман Машовец.

По его словам, численность армии увеличивается «с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода сил – сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, а также развития Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в интересах формирования движения сопротивления».

Между тем, ранее Украина утвердила нормативную численность Вооруженных Сил Украины в количестве, не превышающем 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

Новым законопроектом предусматривается утвердить численность ВСУ в количестве, которое не превышает 261 тысяч человек, в том числе 215 тысяч военнослужащих.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.21

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