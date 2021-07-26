В Киеве открыто заговорили о военном «освобождении Донбасса» осенью

Украина должна готовиться к силовому решению проблемы ДНР и ЛНР сразу после выборов в Госдуму РФ в сентябре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Юрий Грымчак.

По его словам, Киеву стоит поторопиться с захватом территории ЛДНР, так как скоро все жители «сепаратистского региона» получат гражданство РФ, и Москва признает Донбасс частью России.

«В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придется освобождать эту территорию тем или иным путем. Хотелось бы, чтобы это произошло, всё же, политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории», – рассуждает Грымчак.

Напомним, президент России Владимир Путин уже заявлял, что наступление украинской армии на Донбасс будет иметь катастрофические последствия для государственности «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.07.21

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