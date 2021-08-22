«Для освобождения оккупированных территорий» – украинский главком заявил о подготовке наступления в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к ведению наступательных действий в Донбассе для освобождения «оккупированных территорий» ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, поводом для решительных действий украинской армии послужит «агрессия России», которая не отказалась от своих «планов по вторжению на Украину».

«ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переосмысливать формы и способы применения – даже в таких условиях, которые сегодня существуют с целью минимизации потерь, и самое главное – подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий», – заявил Залужный.

Напомним, ранее глава Совбеза Украины АлексейДанилов заявил, что украинская армия способна «за сутки захватить Донецк и Горловку».

О репетиции наступательных действий ВСУ в Донбассе говорил также министр обороны Украины Андрей Таран.

В свою очередь, бывший замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Юрий Грымчак прогнозирует «освобождение Донбасса» уже «этой осенью».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.08.21

Война продолжается: Меркель сорвалась с цепи после уединения с Зеленским. / Зеленский уединился с Меркель во дворце, построенном русской императрицей. / В антироссийской «Крымской платформе» примут участие пять бывших республик СССР. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»