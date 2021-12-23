Байден дал приказ: украинское командование обязалось не открывать «ответный огонь» без согласования с центром

22 декабря после заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе при посредничестве ОБСЕ командование вооружённых сил Украины согласилось отказаться от обстрелов ЛДНР и не открывать «ответный огонь» без одобрения Минобороны в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление подтверждено министерством обороны Украины.

«ВСУ заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный мерами от 22 июля, в том числе, относительно условий открытия огня в ответ», – говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ещё до назначения нового министра обороны Алексея Резника, разрешил командирам подразделений на линии фронта открывать «ответный огонь» на своё усмотрение.

Теперь ситуация возвращается к исходным договорённостям, когда украинской армии разрешалось «стрелять в ответ» только после уведомления мониторинговой миссии ОБСЕ и согласования с Киевом, то есть, фактически, с американским посольством.

Учитывая, что все обстрелы в Донбассе инициируются исключительно украинской стороной, а ответный огонь ведут только силы ЛДНР, после заявления Минобороны Украины можно ожидать резкого сокращения перестрелок в зоне конфликта.

Между тем, специальный представитель ОБСЕ на Украине и в ТКГ Микко Киннунен выразил удовлетворение достигнутыми соглашениями.

«На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и, в частности, соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», – заявил Киннунен.

В свою очередь, глава делегации России в ТКГ Борис Грызлов не стал выражать оптимизм, а предложил сначала дождаться прекращения Украиной обстрелов на деле.

«Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению соглашения о перемирии от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных Сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины», – подчеркнул Грызлов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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