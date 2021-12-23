Участие стран НАТО в войне на Донбассе практически неизбежно – командование ДНР

Страны НАТО с высокой вероятностью вступят в боевые действия в Донбассе, несмотря на все публичные политические заявления их лидеров, категорически исключающих такой сценарий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя информацию главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о нахождении в Донбассе американских наёмников и подготовке Киевом диверсии в Авдеевке и Красном Лимане.

«Цель подготовки провокации в Авдеевке и Красном Лимане – перевести мирный процесс на рельсы войны», – подчеркнул Басурин.

По его словам, украинская армия боится и не собирается воевать с вооружёнными силами РФ, поэтому сделает всё, чтобы в случае обострения ситуации сразу погибло как можно больше и западных бойцов ЧВК, и официальных военных инструкторов НАТО. Тогда руководители стран Альянса будут вынуждены ввести войска на Украину и направить их в зону конфликта.

К тому же, Киев крайне заинтересован в обострении на востоке Украины и спешит сорвать уже намечающийся мирный процесс.

«Украине важно привлечь внимание стран НАТО. Сейчас они (западные страны) в открытую заявляют, что не будут воевать на стороне Украины, потому что она не входит в Альянс. А если пострадают иностранные граждане, то эти государства будут вынуждены ввести сюда войска. Сами украинцы не хотят воевать – они приходят в армию за деньгами. Они намерены сорвать мирный процесс» – приводит слова Басурина донецкое издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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