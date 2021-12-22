Украина пообещала мир Донбассу на время новогодних праздников

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в среду, 22 декабря, что все стороны контактной группы договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что январские праздники должны быть мирными, – сообщает РИА Новости.

Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook: «Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды. В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан».

Вооруженные силы Украины также сообщили, что готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня. Об этом говорится в совместном заявлении минобороны и главнокомандующего ВС Украины.

В заявлении, опубликованном на сайте минобороны в среду, 22 декабря, говорится: «ВС Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми мерами, в том числе относительно условий открытия ответного огня».

Киев, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»