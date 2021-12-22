В ДНР заявили, что готовы к украинской химатаке

Донецкая республика повидала много разных провокаций со стороны вооружённых сил Украины и готова, в том числе, к отражению диверсии с применением химикатов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«А мы готовы. Мы 7 лет находимся в вооруженном конфликте с украинской стороной, поэтому мы готовы к любым провокациям. С нашей стороны предприняты все необходимые меры, проведены все проверки», – сказала Никонорова в комментарии «России 24».

Как известно, накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

Между тем, представитель Донецкой народной республики Владислав Бердичевский напомнил, что однажды украинские диверсанты уже сбрасывали химические вещества в реку Северский Донец, чтобы подавить сопротивление жителей Донбасса и вынудить их покинуть свою территорию.

Он не исключил, что подстрекаемые американскими инструкторами украинские спецслужбы могут отравить питьевую воду в одном из райнов Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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