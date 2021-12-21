«Доставлены резервуары с химкомпонентами»: Шойгу заявил о готовящейся США провокации в Донбассе

Американские частные военные компании готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента РФ Владимира Путина.

Как уточнил Шойгу, резервуары с неустановленными химкомпонентами были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман Донецкой области.

По информации Минобороны РФ, в Авдеевку и Приазовское прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ. Американцы «оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – рассказал Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

Министр обороны России также сообщил, что украинские военные продолжают обстреливать мирные кварталы Донбасса и позиции народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, провоцируя их на ответные действия.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»