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Вторник, 21 декабря 2021, 15:31 мск

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«Доставлены резервуары с химкомпонентами»: Шойгу заявил о готовящейся США провокации в Донбассе

Фото: пресс-служба Кремля

Американские частные военные компании готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента РФ Владимира Путина.

Как уточнил Шойгу, резервуары с неустановленными химкомпонентами были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман Донецкой области.

По информации Минобороны РФ, в Авдеевку и Приазовское прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ. Американцы «оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – рассказал Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

Министр обороны России также сообщил, что украинские военные продолжают обстреливать мирные кварталы Донбасса и позиции народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, провоцируя их на ответные действия.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Юго-Восток Украины

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