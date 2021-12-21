В ДНР не исключают, что украинские спецслужбы отравят питьевую воду в Донбассе

Совместная провокация американских ЧВК и украинских спецслужб с использованием химических компонентов в Донбассе вполне возможна. Диверсия будет использована для обвинения Западом России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал представитель Донецкой народной республики Владислав Бердичевский, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о подготовке в подконтрольных Киеву Авдеевке и Красном Лимане химической диверсии.

По его словам, подстрекаемые американскими инструкторами украинские спецслужбы могут отравить питьевую воду.

«Я не исключаю, что Украина попытается отравить воду. От этой террористической организации можно ожидать всё, что угодно», – отметил Бердичевский.

Он напомнил, что однажды украинские диверсанты уже сбрасывали химические вещества в северский Донец, чтобы подавить сопротивление жителей Донбасса и вынудить их покинуть свою территорию.

Как известно, накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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