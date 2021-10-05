Украинским командирам в Донбассе разрешили обстреливать ЛДНР в любое время и по своему усмотрению

Командующий ООС (бывшая АТО) в Донбассе Александр Павлюк заявил, что получил разрешение от главнокомандующего вооружённых сил Украины Валерия Залужного открывать огонь по территории Донецкой и Луганской народных республик без согласования с Киевом.

Как передаёт корреспондентРИА «Новый День», об этом он сказал во время посещения линии фронта делегацией вооружённых сил Эстонии.

При этом командующий ООС объяснил такую меру якобы заботой командиров о личном составе.

«У нас нет запрета на открытие огня. Каждый командир на месте принимает решение, чтобы уберечь личный состав», – сказал Павлюк.

Отметим, что украинская армия не прекращает ежедневные обстрелы жилого сектора и критически важной инфраструктуры народных республик. По мнению украинских экспертов, таким образом, Зеленский провоцирует масштабное обострение в Донбассе, чтобы добиться от Запада большей военной и финансовой помощи Киеву, а также введения новых санкций против РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.21

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