Глава ЛНР потребовал от Зеленского прекратить разрушение Донбасса и убийства мирных граждан

Президент Зеленский не отдаёт приказ прекратить обстрелы ДНР и ЛНР, чтобы оправдать свою политическую инициативу по референдуму об окончательном отделении Донбасса от Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в прямом обращении к украинскому президенту заявил лидер Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Глава республики напомнил Зеленскому, с какими лозунгами тот шёл к власти в 2019 году.

«Господин президент Украины, когда вы уже наиграетесь в войну? Или это вам нужно для того, чтобы обосновать перед всем миром свое желание отгородиться от Донбасса «стеной», прикрываясь организацией соответствующего референдума?

Совсем недавно вы говорили именно о таких планах. Скажу вам еще раз: в наших интересах прекратить братоубийства и разрушения! Вы, Владимир Александрович, именно с такими лозунгами и шли к власти. Так давайте же работать над мирным урегулированием конфликта!» – призвал Пасечник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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