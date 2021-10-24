ОБСЕ заявляет о блокировке Украиной действий европейских наблюдателей в Донбассе

Киев препятствует представителям ОБСЕ наблюдать за бронетехникой вооружённых силы Украины, которая в нарушение Минских соглашений активно подтягивается к линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в миссии ОБСЕ в Донбассе

Так, украинская сторона не позволила представителям ОБСЕ сфотографировать скопление артиллерии ВСУ на железнодорожном вокзале посёлка Рубежное под Луганском, которое обнаружили международные наблюдатели.

«Недалеко от железнодорожной станции в н. п. Рубежное (подконтрольный киевскому правительству, 84 км к северо-западу от Луганска) три представителя Вооруженных сил Украины воспрепятствовали наблюдателям провести фотофиксацию военного присутствия на месте. На железнодорожной станции находилось двенадцать буксируемых гаубиц 2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм», – говорится в отчёте ОБСЕ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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