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Четверг, 21 октября 2021, 17:34 мск

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В Донбассе под украинским обстрелом получили ранения 11-летняя девочка и 18-летняя девушка

Фото: Луганск. Инфо

Вооружённые силы Украины продолжают ежедневные обстрелы инфраструктуры и жилого сектора ЛДНР. В этот раз украинская артиллерия обстреляла посёлок «Горняк» на окраине Куйбышевского района Донецка. В результате ранения получили молодая девушка и одиннадцатилетняя девочка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Сообщается, что Украина применила ствольную артиллерию калибром 122 и 152 мм.

«В результате обстрела пострадали ребенок, 2010 г.р. (контузия головного мозга, ушиб грудной клетки) и девушка 2003 г.р. (контузия головного мозга). Обе пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в нейрохирургическое отделение ДОКТМО», – ссылается на сообщение СЦКК «ПолитНавигатор».

Дома, в которых находились подростки, сильно разрушены.

«Хотела бы знать, кто стрелял – поубивала бы, честное слово. В моей семье это второй дом разбитый. В той стороне, откуда стреляли, завод, а за заводом мы все знаем, кто стоит. «Наша родная» Украина, которой вообще ничего не жалко. Которая уже всё у нас позабрала, даже дома», – отреагировала на обстрел бабушка пострадавшей девочки.

Симферополь, Валентин Карамазов

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