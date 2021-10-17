Донбасс от полного разрушения спасает острый дефицит снарядов в украинской армии

В вооружённых силах Украины наблюдается острый дефицит боеприпасов для артиллерии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил советник экс-главы Совбеза Украины Александра Турчинова, журналист Юрий Бутусов.

По его словам, расходовать снаряды приходится «очень экономно», украинская армия вынуждена обстреливать территорию ЛДНР лишь по нескольку часов в день.

«У нас прикрывается руководство словами, что, якобы боеприпасы у нас есть, мы ведем огонь в ответ. Но за этими словами должна стоять соответствующая технология.

Снаряды есть – это какое количество? На сколько, скажем, часов боя их хватит, тех снарядов, которые у нас есть?

На самом деле, у нас большой кризис с боеприпасами, огромный, который нельзя объявлять в эфире. Но это знает любой военный – то, что у нас есть для нашей артиллерии, у нас мизерные запасы, которые требуют срочного пополнения, решения этого вопроса в целом.

Трата боеприпасов на фронте ведется по статье: «стабилизационные действия». Так вот, именно на эти нужды выделяется просто мизерное количество, абсолютно недостаточно», – приводит слова Бутусова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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