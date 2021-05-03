Зеленский поблагодарил Европу за помощь в уничтожении Донбасса

Семилетний гражданский конфликт на востоке Украины, в ходе которого киевский режим не прекращает обстрелы жилых домов и инфраструктуры Донбасса, является «войной в Европе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Варшаву по случаю 230-летней годовщины принятия конституции Польши.

Зеленский поблагодарил «европейских партнёров» за помощь и внимание, которые они оказывают Киеву в Донбассе, и за поддержку «территориальной целостности» Украины. Отметим, что введённые Петром Порошенко экономическая и транспортная блокада Донбасса, до сих пор не сняты.

«Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины – наш полуостров Крым – и когда у нас идет война на востоке, – это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе», – заявил украинский президент на торжественном совещании.

Напомним, недавно Совбез ООН осудил уничтожение украинской артиллерией школ и больниц в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.05.21

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