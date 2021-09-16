В Донбассе украинские снаряды накрыли жилой дом с детьми

Вооружённые силы Украины подвергли артобстрелу жилые дома в посёлке Еленовка Донецкой народной республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание «Донбасс Сегодня» со ссылкой на официальное заявление Представительства ДНР в Центре координации и контроля огня.

В посёлке повреждены три дома, в одном из них находились подросток и грудной младенец.

«В результате обстрела ВСУ повреждён дом по улице Переездная 70, в котором находилось двое детей: 12 лет и младенец 2021 года рождения. К счастью, дети не пострадали», – говорится в сообщении.

В представительстве ДНР добавили, что повреждены ещё два жилых дома по улице Переездная 67, 78. Во всех трёх домах разбиты фасады, окна, хозпостройки. Уничтожены два гражданских автомобиля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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