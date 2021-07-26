Украинская армия несёт потери в Донбассе

Ответным огнём защитников Донбасса на обстрелы ВСУ ранены семь украинских военнослужащих на линии разграничения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о потерях сообщили в штабе Операции объединенных сил (бывшая АТО).

Украинское командование как всегда заявило о «преднамеренном» обстреле со стороны ЛДНР. На каком участке фронта произошёл инцидент, не сообщается.

«В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, одного – средней степени тяжести», – говорится в заявлении украинского штаба.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская артиллерия в Донбассе прицельно бьёт по жителям, получившим российское гражданство.

Симферополь, Валентин Карамазов

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