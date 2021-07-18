В Донбассе вновь подорвались украинские военнослужащие – двое погибших

Украинские военные продолжают гибнуть на собственных взрывных устройствах, заложенных на линии соприкосновения без внесения в минные карты. Накануне подорвались и погибли ещё два военнослужащих.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о гибели украинских военных со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики.

«Шестнадцатого июля в ходе приема-передачи наблюдательного пункта в районе населенного пункта Мироновский двое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ подорвались на минном поле», – приводит «Украина.ру» слова командования ЛНР.

По словам представителя Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, мины устанавливались военнослужащими 59-й бригады ВСУ «для защиты подступов к украинским позициям».

Напомним, несколько дней назад снайперская группа ВСУ взлетела на воздух в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.07.21

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