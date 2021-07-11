Снайперская группа ВСУ взлетела на воздух в Донбассе

Группа снайперов украинской армии в составе трёх человек подорвалась на неустановленном взрывном устройстве во время продвижения к линии фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Инцидент произошёл в ночь на 11 июля.

«Пытаясь совершить кровавую провокацию на территории ЛНР, снайперская группа противника подорвалась на своих минах при подходе к линии обороны Народной милиции. ЧП произошло недалеко от Новозвановки, где стоит 24 бригада ВСУ. Погибших и раненых доставили в больницу Северодонецка», – говорится в сообщении.

По данным луганских военных, снайперская группа состояла из младшего сержанта, старшего солдата и офицера.

Симферополь, Валентин Карамазов

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