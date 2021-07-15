Украинская артиллерия в Донбассе прицельно бьёт по жителям, получившим российское гражданство – Пушилин

На линии фронта в Донбассе проживает уже более полутора тысяч российских граждан, получивших паспорта на территории Донецкой народной республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в ходе форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов».

По его словам, украинская армия целится именно в российских граждан.

«Я подчеркиваю: украинская армия целится в российских граждан. Только в прифронтовых поселках Горловки российские паспорта получили более полутора тысяч жителей. 139 человек в многострадальном Зайцево, 324 в поселке шахты Глубокая, 297 – в Никитовке. В Гольме, которая буквально три дня назад была обстрелена из миномета, живет 241 российский гражданин», – сказал Пушилин.

В форуме участвуют более 800 представителей ДНР, ЛНР, РФ, а также делегация от российской партии «Единая Россия».

Напомним, на сегодняшний день гражданство РФ получили более 600 тысяч жителей ЛДНР. Принято решение об организации их участия в голосовании на выборах в Госдуму в сентябре этого года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.07.21

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