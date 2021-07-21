Подконтрольная Киеву часть Донбасса ждёт освобождения – Пушилин

Жители Юго-Востока Украины, а также Луганской и Донецкой областей, оставшиеся по другую линию фронта в Донбассе, не хотят быть в составе «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом изданию «Политик Интернасьональ» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Многие из них, особенно на территории контролируемой Киевом части Донецкой области, поддерживают ДНР. Периодически они даже обвиняют нас в том, что мы не заняли территории, на которых они живут, и, следовательно, бросили их на произвол украинских властей...

Ментально и идеологически жители юго-восточной Украины близки нам; как и мы, они стремятся к большей близости с Россией. Недавно в Одессе группа смелых граждан скандировала перед камерами: «Донбасс, мы с тобой!» – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.07.21

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