Донбасс готов перейти в контрнаступление по всему фронту – Пушилин

Армия ДНР готова не только к обороне, но и к контрнаступлению в Донбассе. Это произойдёт в том случае, если Киев «перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий.

При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода»,– отметил глава республики.

Напомним, ранее Пушилин заявил, что подконтрольная Киеву часть Донбасса ждёт освобождения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.08.21

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