Пушилин заявил о надвигающейся развязке в Донбассе – с печальными последствиями для Украины

Продолжительное военное обострение последних месяцев в Донбассе не может длиться вечно. Ситуация на линии фронта находится на грани полномасштабных боевых действий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Звезда».

Напомним, накануне МИД РФ выступил с тревожным комментарием по Донбассу, сообщив, что украинская армия за неполную неделю августа около тысячи раз обстреляла территории ДНР и ЛНР. Жертвами стали более десяти человек.

«Зеленский сейчас открыто пренебрегает Минскими соглашениями, открыто заявляет, что не будет их выполнять, открыто заявляет, что даже те договорённости, которые являются компромиссными, имеется в виду «формула Штайнмайера», что это не будет имплементировано в законодательство Украины.

Но если Украина плюёт на Минские соглашения, если она продолжает их растаптывать, как долго продлится такой очень опасный баланс, когда вот-вот, и всё на грани?..

Мы же видим, что сейчас происходит на линии соприкосновения, мы же видим периодически очень яркие обострения, как зимой и весной, когда всё было на грани полноценных боевых действий.

Как долго это будет растягиваться? По моему глубокому убеждению, рано или поздно этому придёт логическое завершение. Какое? Могу сказать, что для Украины неутешительное», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Ранее глава республики заявил, что армия ДНР готова не только к обороне, но и к контрнаступлению в Донбассе. Это произойдёт в том случае, если Киев «перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.08.21

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