МИД РФ призвал остановить «убийство украинскими властями собственного народа» в Донбассе

Украинская армия за неполную неделю августа около тысячи раз обстреляла территории ДНР и ЛНР. Жертвами стали более десяти человек. Позиция западных стран, идущих на поводу у Киева, привела к деградации ситуации в сфере безопасности на востоке Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина, опубликованном на сайте ведомства.

«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня.

По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц... К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа», – отметил Лахонин и добавил, что Киев усугубляет гуманитарную ситуацию, принимая новые дискриминационные законы в отношении ЛДНР.

«Так, 5 августа Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О государственной политике переходного периода». В нем утверждается применение в Донбассе «концепции переходного периода», предусматривающей некий «особый правовой режим», направленный на зачистку региона от нелояльных Киеву сил, что не имеет ничего общего с Минскими соглашениями. Ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса речи не идет», – подчеркнул представитель МИД РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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