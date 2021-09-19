Глава ДНР оценил ход голосования в республике на выборах в Госдуму

Жители Донецкой и Луганской народных республик, по сути, совершили подвиг, активно участвуя в выборах в Госдуму РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Жители Донбасса совершают новый подвиг. Потому что, чтобы проголосовать, это нужно пройти семь кругов ада. Потому что это не просто ехать по дороге на работу или с работы, заехать в Центр оказания услуг, и за пять минут, и всё здорово.

Нужно было получить СНИЛС, зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свой аккаунт, и потом ещё и проголосовать, что тоже не совсем просто для человека в возрасте, для молодого человека... Регистрироваться было сложновато даже для меня.

Но, тем не менее, мы за это боролись с 2014 года, и это нужно было пройти», – отметил он.

Кроме прямого участия в голосовании на территории соседних регионов РФ, жители Донбасса также могли сделать выбор дистанционно. В этом им оказывалась всемерная помощь.

«У нас по всей республике были развёрнуты информационные центры, которые помогали на каждом шагу всем, кто хотел проголосовать, а перед этим подтвердить учётную запись. Волонтёры помогали все эти три дня оказывать поддержку.

Наши граждане в этом плане действительно молодцы, и они абсолютно чётко осознают, зачем им это нужно», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее МИД Украины пригрозил России санкциями за голосование в Госдуму в Крыму и Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.21

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